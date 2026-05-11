「いつかはお金持ちになりたい」と思っている人は多いでしょう。では、実際に将来お金持ちになれる人には、どのような特徴があるのでしょうか？ 今回は、銀行員時代に数多くの方々と接してきた経験から、将来お金持ちになりそうな人の共通点を解説します。誰に対しても礼儀正しく、差別的な態度をとらない将来どの程度の「お金持ち」になるかは、誰にも分かりません。ですが、「この人は成功しそうだな」「大物になりそうだな