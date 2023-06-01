中国・遼寧省大連市の串焼き店が、女性客の行為によって営業停止に追い込まれる事態となった。中国メディアの極目新聞が11日に伝えた。記事によると、このほどネット上に投稿された動画には、ボックス席に座った女性がペットの犬を隣に座らせ、金属製の串で提供された串焼きをそのまま直に犬に食べさせる様子が映っていた。動画が物議を醸すと、市場監督管理局が調査に介入。店には営業停止と是正措置が命じられた。店は「すべての