2019年まで白川花凛の名前で地下アイドルとして活動したホワイトリバー白川さん（32歳）。現在は企業の正社員として広報の仕事を担当している。販売部として3年、広報として2年――芸能界ではなく、一般社会で生きることを選んだ彼女の“選択”に焦点を当てた。◆「経済的安定」を求めて会社員に――芸能界を辞めて一般企業に就職する道を選んだ理由を教えてください。白川：経済的な安定です。私は中学校在学時から地下アイドルや