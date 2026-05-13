ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。上下純白のドレス姿で登場した坂本は冒頭、4歳からの競技生活を振り返るオープニングVTRが流れると坂本は大きな照れ笑い。「私の将来の夢はフィギュアスケート選手！」と宣誓する場面では涙を流した。「シスメックスをはじめ、すべてのスポンサーの皆様、そして関係者の皆様に、これまでたくさ