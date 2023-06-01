グーグルは、「Gemini Intelligence」を発表した。生成AI「Gemini」をシステムの中心とし、ユーザーに代わって複数のアプリを横断するタスクを自動で処理する「エージェンティックAI」としての側面を強める。 意図を汲み取って自律的に動くタスク自動化 Gemini Intelligenceの特徴は、ユーザーが日々直面するアプリ間の切り替えや情報入力の手間をAIが肩代わりすること。複雑な操