news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「フィリピン上院で鬼ごっこ！？前大統領の側近議員に逮捕状」についてお伝えします。◇フィリピンの上院に設置されている防犯カメラの映像に映るのは、慌てた様子で走る一行です。黒い服の人たちはフィリピンの捜査当局とみられ、標的は先頭の男性・デラロサ上院議員。ドゥテルテ前大統領の側近でした。階段を上っていき、廊下を駆け抜けると、デラロサ氏が自身の執務室に