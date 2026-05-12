新潟市・私立北越高校のソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが磐越道で大破、1人の生徒が亡くなった。学校側とバス会社、それぞれの不作為で若い命が奪われてしまった格好だが、実は逮捕された当の運転手は「危険人物」として知られていた。＊＊＊【写真を見る】「ズボンがずり下がって下着が見えて…」“異様な姿”が目撃されていた運転手食い違う言い分事故があったのは5月6日の朝。北越高校のソフトテニス部員20