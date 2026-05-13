「これで日本のワールドカップ優勝はなくなった」三笘薫負傷の衝撃ニュースを初めて聞いた瞬間、直感的にそう思った。ワールドカップでの日本の躍進を願いながらも、心に広がるのは喪失感だ。森保ジャパンが北中米ワールドカップで頂点に立つためには“２大キーマン”の活躍が不可欠。“三笘と鎌田大地”が揃って初めて「世界制覇」が見えてくると踏んでいた。しかし、そのひとりがメンバー発表６日前というタイミングで怪我に