新潟県の高校生らを乗せたマイクロバスが磐越自動車道でガードレールに突っ込み、21人が死傷した事故が起こった。このマイクロバスを運転していたのは、運転を仕事としていない68歳の男性。バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーで、この運転手は営業担当の「知人の知人」だという。現段階では、運転手については有償ではないということになっているが、捜査はまだ始まったばかり。今回のように部活動での移