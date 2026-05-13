コラボのたびに大きな話題を集める「ココス」と「ハイキュー!!」が、2026年5月19日（火）よりスペシャルキャンペーンを開催♡今回のテーマは「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」。烏野高校や青葉城西高校の人気キャラクターたちが、ココスで食事を楽しむ描き下ろしビジュアルで登場します。限定メニューやクリアファイル、店内ボイス、グッズ販売など、ファンにはたまらない