13日未明、愛知県東海市で男性が路上で倒れているのが見つかりその後死亡しました。警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。 消防によりますと午前3時半ごろ、東海市名和町の市道で「男性が路上で倒れていて全身血だらけ」と通行人の男性から119番通報がありました。 警察によりますと、30代ぐらいの男性が道路の東向きの車線側に倒れていて、意識不明の重体で病院に運ばれましたが約2時間後に死亡が確認されまし