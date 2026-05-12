お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が5月10日の深夜にXを更新し、後輩芸人である中山功太との一件を謝罪した。「きっかけとなったのは5月5日のインターネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演した中山さんが、10年間ぐらいいじめられた先輩にまつわるエピソードトークを実名を伏せて語ったことでした。その先輩は、笑いの才能があり現在は第一線で活躍中、クリーンなイメージがあるといった断片的な情報