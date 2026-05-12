《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません》【秘蔵写真】赤プリ結婚式でイチャつく、幸せそうな中村雅俊と五十嵐淳子さん4月28日、中村雅俊と芸能界きってのおしどり夫婦として知られていた五十嵐淳子さんが亡くなった。「五十嵐さんは、持病や長い闘病生活を送っていたわけではなく、急な病で天国へと旅立ってしまったそうです