ソウル中央地裁＝ソウル（共同）【ソウル共同】韓国のソウル中央地裁は12日、ソウル中心部で昨年11月に飲酒運転の車で日本人観光客の50代母親と娘をはね、母親を死亡させたとして危険運転致死傷などの罪に問われた30代の男の被告に懲役5年の判決を言い渡した。求刑は懲役7年だった。地裁は判決理由で、被告が酩酊状態で「正常な運転が不可能な状態だった」と指摘。「罪のない外国人の母と娘に取り返しのつかない悲劇的結果を招