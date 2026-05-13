約114億円相当の覚醒剤を密輸した疑いで、ネパール国籍の男ら3人が逮捕されました。 【写真を見る】約114億円相当の覚醒剤を密輸した疑い ネパール国籍の男ら３人逮捕 愛知県警豊橋署 逮捕されたのはネパール国籍で愛知県豊川市の会社役員ギリ・キリスナ容疑者（37）ら3人です。 警察によりますと3人はことし1月、アラブ首長国連邦から覚醒剤およそ215キログラム末端価格114億円あまりを密輸した覚醒剤取締法