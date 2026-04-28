2026年4月25日、ドナルド・トランプ大統領が参加していたディナーパーティーで銃撃未遂事件が発生しました。新たに、事件の容疑者がSteamでゲームを販売していたことが分かり、ゲームとは無関係なレビューが大量に付けられる事態に発展しました。Alleged Trump Shooter's Steam Game Pulled From Salehttps://kotaku.com/alleged-trump-shooters-steam-game-pulled-from-sale-following-review-bombing-2000690805Suspected Trump