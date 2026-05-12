「忘れられない現場があります…」【写真】飼い主の布団のそばで、2匹の小型犬が寄り添うように亡くなっていた…そんな一文から始まる投稿が、いま多くの人の胸を締めつけています。投稿したのは、特殊清掃やゴミ屋敷の片付けを手がける「株式会社まごのて」の公式アカウント「汚部屋クリーナーみなみ」さん（@obeya_minami）。孤独死の現場で目にした、ある出来事について語りました。飼い主のそばで重なるように…2匹の犬の最期