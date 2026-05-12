飲食店情報サイト「食べログ」を運営するカカクコムは12日、スウェーデンに本社を置く投資ファンド「EQT」グループによる買収提案に賛同したと発表した。買収総額は5900億円規模。EQTがグループを通じて株式公開買い付け（TOB）を実施し、非公開化を目指す。買い付け価格は1株当たり3千円で、13日から7月2日まで実施する。カカクコム株の5月12日の終値は2925円だった。カカクコムは食べログのほか、求人情報の検索サービスや、