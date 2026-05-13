8カード連続の初戦アーチシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が15号アーチを放ったのは、現地時間5月8日のマリナーズ戦だった。ホームランランキング1位のアーロン・ジャッジ（34=ニューヨーク・ヤンキース）と並ぶ一撃とともに、“コアなメジャーリーグ記録”も樹立された。【写真】兄の村上宗隆選手と顔がそっくり！九州学院の4番だった村上慶太さん。その後、日大に進学した「直近8カード連続で、村上は初戦に本塁打