さっき「お好み焼き」を食べたの忘れたの？と思いきや、あれはご飯じゃないと言いだして…【漫画】本編を読む伊東さん(@ito_44_3)が描く創作ギャグ漫画「お好み焼き粉争」が、ネット上で熱い議論を呼んでいる。本作は、お好み焼きを「主食」と捉えるか「おかず」と捉えるかという、根深い価値観の違いをテーマにした作品だ。■食後の「飯はまだかの？」が招いた夫婦の亀裂お好み焼き粉争01お好み焼き粉争02お好み焼き粉争03物語は