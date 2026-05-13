ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、打撃不振が続く大谷翔平投手（31）の二刀流継続は可能と断言した。大谷はここまで打者として41試合に出場し、打率・233、6本塁打、16打点。11試合、51打席ノーアーチが続いている。特に5月に入ってからは月間打率・111、0本塁打、3打点と不振が際立っている。ロバーツ監督は先発登板予定の13日（同14日）、翌14日