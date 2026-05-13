ロバーツ監督が明かした大谷の起用法【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が、2日連続で打席に立たない可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督が“打者・大谷”の起用法について言及。13日（日本時間14日）と14日（同15日）のジャイアンツ戦は、指名打者としてのスタメン出場を見送る方針を示唆した。朝8時頃に届いた報せに、日本のファンの間で賛否が巻き起こっている。