気象庁は、今年の夏までに「エルニーニョ現象」が発生する可能性が９０％と、非常に高まっていると発表しました。エルニーニョ現象が発生した年は、日本でも異常気象による大規模な災害やコメ不足などが起きています。 「エルニーニョ現象」で長雨、大型台風、極端な風水害リスク？ エルニーニョ現象は、南米ペルー沖から中部太平洋の赤道域にかけて、海面の水温が平年に比べて高い状態が1年程度