離婚を決意したとき、多くの女性は「慰謝料や財産分与で、当然『もらえる側』になるはず」と思い込んでいる——しかし、その思い込みが最悪 of 事態を招くことがある。共働きで財布を完全に別にしている夫婦が増える中、ふたを開けてみたら「妻の貯金の方が多く、自分の財産を夫に渡すハメになった」というケースが実際に起きているのだ。数多くの離婚相談を受ける離婚カウンセラー・行政書士の森本由紀氏は、「財産