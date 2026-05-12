◇セ・リーグヤクルト0―10阪神（2026年5月12日神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手（33）が12日、阪神戦（神宮）で0―10の9回途中にマウンドに上がった。内野手の背番号13が投手としてコールされると神宮が騒然となった。拓也が9回1死満塁で森下に満塁弾を浴び0―10とされた直後、一塁を守っていたオスナが7番手の投手として登板。続く佐藤輝に四球を与えたものの、その後の代打・小野寺を二塁への併殺打に打ち取った。