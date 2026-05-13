【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【実際の映像】開始600mで大きな転倒アクシデント10日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第6戦ラリー・ポルトガル。大歓声が響く伝統の一戦で、ステージ開始わずか600メートル地点で起きた“大きな転倒アクシデント”に衝撃が走った。激しい衝撃を伴いマシンが一回転する事態となったが、乗員の命を守る堅牢な設計により最悪の事態を免れた一幕に、世界中