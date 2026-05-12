Image: Waymo 広がりつつある自動運転。アメリカ人の考えは？アメリカでは、無人のロボタクシーが都市部でどんどんサービスを拡大しています。自動車メーカーが市販車にも運転支援機能を搭載していく中で、「いずれ完全自動運転車の時代が来る」と考えるアメリカ人の数が過去最多になっているとのことですが、実はそれ、「自分が乗りたいかどうか」とは別の話のようです。自分では乗りたくな