2026年4月24日に国土交通省航空局が発表した「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」において、ナトリウムイオン電池が制限品目の代表例として明記された。国土交通省航空局「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdfスマートデバイス周辺機器メーカー各社はこの発表を受け、モバイルバッテリーなどでナトリウムイオン電池を内蔵している既存製