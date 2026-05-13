北海道・室蘭にある老舗飲食店が、長年にわたり広まってきた“ある噂”に対し、真っ向から否定する投稿を行い、注目を集めています。【写真】SNSでの噂を完全に否定した投稿今回話題となったのは、「室蘭ランプ城」（@ranpu_castle1962）がInstagramに投稿した声明です。「当店ではホテル営業を行っていません。64年前もそれ以降もそういった営業はしておりません」投稿では、これまで一部でささやかれてきた“宿泊施設ではないか