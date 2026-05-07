10年に及んだ分裂抗争終結から1年が経った六代目山口組。一方的な終結宣言だったこと、抗争相手の神戸山口組、絆會、池田組が健在だったことなどから警戒する見方も多かったが、以降、抗争は起きていない。実話誌記者が語る。【独占写真】竹内照明若頭らが電撃参加した「前代未聞の盃儀式」司忍組長は腹心死去で「哀愁漂う」「双方それぞれに事情はあるでしょうが、一番の狙いは『特定抗争指定暴力団』の解除で間違いない。警