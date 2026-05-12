南場智子氏ディー・エヌ・エー（DeNA）は12日、創業者の南場智子会長が社長に復帰する人事を発表した。岡村信悟社長は会長に就任する。いずれも6月27日付。ゲームなどの事業を取り巻く環境が急速に変化する中、創業者がトップとして変革をリードする必要があると判断した。岡村氏は政府や業界団体を含む対外折衝を担うと説明している。