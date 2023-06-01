◇ナ・リーグドジャース3―9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）復調の気配が見えてこない。ドジャース・大谷は5打数無安打2三振で2試合連続ノーヒットに終わった。試合前には志願し、今季3度目の屋外でのフリー打撃を敢行。52スイングで17本の柵越えを放つも結果には結びつかず、11試合51打席連続ノーアーチとなった。デーブ・ロバーツ監督は「少し焦りすぎている」と指摘。「打席に立たない日をつくるかはまだ