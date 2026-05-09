わいせつ事案のニュースというのは後を絶たないが、昨今は職業を悪用した事例が目を引く。特に加害者が専門職などである場合、行為に疑問を抱いても声をあげにくい実情があり、悪質性が高い。【写真】「趣味はハンドパワー」「病気の原因は”汚染”です」大堀重法被告のサイトに残されていた”迷言”の数々4月27日、さいたま地裁で初公判が開かれた不同意わいせつ、準強制わいせつの裁判は、まさにそのような被害者心理を突い