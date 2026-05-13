指定暴力団・住吉会「幸平一家」傘下組織の組員の男が覚せい剤を営利目的で所持するなどしたとして、警視庁に逮捕されました。男は「東京ウーバー」という名前で活動していた、違法薬物の密売グループの指示役とみられています。麻薬特例法違反や覚せい剤取締法違反の疑いなどで逮捕されたのは、指定暴力団「住吉会」「幸平一家」傘下組織の組員、鷲頭悠史容疑者（34）です。鷲頭容疑者は、仲間と共謀し、おととし10月から去年1月