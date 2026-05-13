元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が12日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。局アナ時代に「心外」と感じた話を告白した。この日の放送では「女性アナウンサーのリアル」についてトークが行われた。その中で森は「私が凄い気になるのは“女性アナウンサー”というだけで“スポーツ選手が好きだ”っていうふうに勝手にイコールにされてしまう。前に、知り合いだけでご飯に行く予定があったんです