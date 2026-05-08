【Tokyo 7th シスターズ】 8月12日14時59分 サービス終了予定 DONUTSは、スマートフォン向けアイドル育成リズム＆アドベンチャーゲーム「Tokyo 7th シスターズ」のサービスを8月12日14時59分に終了すると発表した。 「Tokyo 7th シスターズ」、通称「ナナシス」は、Donutsが開発・運営するスマートフォン向けアイドル育成リズム＆アド