なんとなく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんなときにオレぺが提案したいのが、味つけがピタッと決まるシンプルな配合、「味つけ黄金比率」です！量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作。今回は、黄金比率の黒酢あんで失敗なく作れる、香ばしさとコクが楽しめる「黒酢酢豚」をご紹介します。たとえば、「黒酢酢豚」の味つけなら。黒酢だれの黄金比率この黒酢だれってどんな味？