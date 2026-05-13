イランとの戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、アメリカのトランプ大統領は12日、イランは「合意するか、壊滅的な打撃を受けるかだ」と述べ、軍事行動の再開を辞さない考えを示しました。トランプ大統領「我々はイランを完全に掌握している。合意するか、あるいは彼らが壊滅的な打撃を受けるか、どちらかだ」トランプ大統領は12日、イランとの戦闘終結に向けた協議が行き詰まりをみせる中、アメリカは「イランを完全に掌握してい