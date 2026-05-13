トランプ米大統領は12日、中国の習近平国家主席との会談で「イラン問題は議論対象ではない」と話した。首脳会談前にイランとの終戦合意を終えるという計画が失敗した状況で終戦に向けた中国の助けを要請しもともとの首脳会談の核心争点である貿易交渉での交渉力が落ちることを防ぐための措置と解釈される。トランプ大統領はこの日ホワイトハウスから中国に向かう前に記者らと会った席で「（習主席と）議論することが多く、何より貿