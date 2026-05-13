今回は、同僚ママ社員への反撃を誓ったエピソードを紹介します。子どもをダシにするなんて…「同じ部署にママ社員がいますが、たびたび急に早退したり欠勤したりするんです。『子どもの体調が悪くって』と言われると、仕方ないと思ってしまい、何も言えません。また、上司も上司で『〇さん（ママ社員）は小さい子がいるから仕方ないだろ？』と言って、私にママ社員の仕事を押し付けてきます。そんなある日、そのママ社員の早退や欠