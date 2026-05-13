ＡＯＫＩホールディングスが急反発している。同社は１２日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比６．２％増の１８０億円としていることや、年間配当計画を前期比１０円増配の９０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同２．８％増の２０００億円を見込む。市場環境の変化にあわせた新たな商品・サービスの提供、徹底した経費コントロールによるコス