軽自動車は税金が安いというイメージがありますが、差が出るのは自動車税だけではありません。維持費は、税金、保険、車検、燃料、消耗品の総額で決まります。軽にするとどこが軽くなり、どこはあまり変わらないのかを、仕組みから整理します。 税金は「軽自動車税」と「自動車税」で課税主体もルールも違う 軽自動車は軽自動車税（種別割）で、市区町村が課税します。軽自動車検査協会の説明でも、軽自動車