大阪・ミナミのホテルで女性を殺害し、マイナンバーカードなどを奪ったとして男が逮捕された事件で、被害者は23歳の知人とみられる女性だと判明しました。 三重県四日市市のアルバイト・森雄靖容疑者（29）は、5月8日の夜大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、女性を殺害しマイナンバーカードなどを奪った強盗殺人の疑いがもたれています。 警察によりますと、その後の捜査で、女性は大阪市西区の職業