本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で12試合53打席ぶりとなる7号を放った。メジャー通算300本塁打まであと13本。日米通算350本塁打（NPB48本）まであと15本とした。“お目覚め”の一発となった。3回先頭で迎えた第2打席

◆大谷翔平、7号本塁打の動画 Shohei Ohtani homers with Ice Cube on the call! pic.twitter.com/UMA2V9l9qv — MLB (@MLB) May 13, 2026