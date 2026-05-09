米・ニューヨークの地から、久々の近影となった。米紙「ニューヨーク・ポスト」は4月19日（現地時間）、小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）、そして2人のあいだに昨年誕生した第一子の"お出かけスリーショット"を掲載。同紙誌によれば、一家は近所のスーパーマーケットなどを訪れていたという。【写真】第一子を抱いてベーカリーを訪れる、小室圭さんと眞子さん夫妻の近影。片手にはエコバッグ、手元にはヘアゴムが2021年10