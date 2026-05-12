自転車の交通違反に反則金が科される「青切符制度」導入から1か月あまりが経過する中、新たな課題が浮上している。自転車専用レーンへの違法駐車により、安全な走行が妨げられる場面が各地で確認されており、ルール遵守と周知の徹底が求められている。“青切符制度”導入から1カ月あまり自転車の交通違反に反則金が科される“青切符制度”の導入から1カ月あまりが経過した。ルールを守る人の自転車の走行の妨げになりかねない、新