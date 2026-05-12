全国のセブン-イレブンでは、ハーゲンダッツ ジャパンと共同開発した「クリーミーコーン」から、新作「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、2026年5月12日から順次、数量限定で販売しています。華やかなパッケージも注目クリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせが特長の、セブン-イレブン限定のアイスクリーム「クリーミーコーン」シリーズ。17年に登場してから毎年、共同開発商品