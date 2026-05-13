作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、老衰のため亡くなったことが13日、公式サイトで発表されました。84歳でした。 大野さんは、公式サイトのプロフィルによると1941年5月30日生まれ、静岡・熱海市出身。 小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で身につけ、その後ジャズピアニストとしての活動を開始。作曲家としてCM音楽制作のほか、『犬神家の一族』『人間の証明』などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名