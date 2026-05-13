中道改革連合の泉健太衆院議員が9日、自身のX（旧Twitter）を更新。オンライン署名サイト「change.org」でスタートした「＜小学生になったら青切符の対象で乗せられない＞自転車送迎が必要なすべての人たちの声を法律に反映してください」との訴えに反応し、「全国の親の皆様、安全性や耐久性を確保した上で、道交法の規則を改正できないか動いてみます」と先陣を切った。 先月1日、道路交通法の一部改正が施行され自転車