Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満100年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」というテーマで振り返るプログラム『100.80.60.展』（読み：ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）を、2026年4月24日（金）〜5月31日（日）まで開催する。本プログラムは、時代を映す街「銀座」の100年の移り変わりを10年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、